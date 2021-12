Hall Of Fame

Regina Halmich hat Pläne für 2022: Mit Tina Ruland ins Dschungelcamp, mit Wladimir Klitschko in die Ruhmeshalle

Regina Halmich zieht in die Ruhmeshalle des Weltboxsports ein. Als die Karlsruherin davon erfuhr, glaubte sie zunächst an einen Streich. Doch es ist wahr: Im Juni 2022 wird sie mit Wladimir Klitschko in die Staaten reisen.