Licht am Ende des Tunnels

Nein, einen konkreten Tag, ein Datum – das gibt es noch nicht. Und doch flackert für die Eissportabteilung des 1. CfR Pforzheim nach einem langen dreiviertel Jahr endlich ein Licht am Ende eines langen Tunnels. Das Kreisimpfzentrum in der St.-Maur-Halle, der eigentlichen Trainings- und Wettkampfstätte der Eiskunstläufer und Eishockeyspieler des CfR, wird geschlossen. Das Eis wird in absehbarer Zeit zurückkehren.

Zum 30. September, so sehen es die Planungen des Landes Baden-Württemberg vor, soll das Kreisimpfzentrum den Betrieb einstellen. Das bestätigt auch Michael Strohmayer, Leiter des Geschäftsbereiches Kommunikation und Internationales bei der Stadt Pforzheim, auf Nachfrage nochmals.

Weiter erklärt er: Der Mitvertrag mit dem Eigentümer und Pächter der Halle, der Parkhotel Pforzheim GmbH & Co. KG, gelte noch bis zum 30. Oktober. Theoretisch wären die Abbauarbeiten in der Halle bis dahin möglich. „Aber wir geben natürlich Gas, um dem Verein so schnell wie möglich seine Spielstätte wieder zur Verfügung zu stellen“, betont Strohmayer.