Hype an der Konsole

1. CfR Pforzheim landet bei eSports-Wettbewerb auf Platz drei

Dass es immer mehr Menschen in der Corona-Zeit vor die Bildschirme und Spielkonsolen zieht, ist kein Geheimnis. Der 1. CfR Pforzheim will aus der Not eine Tugend machen und nimmt an der Landesverband-Trophy des Badischen Fußballverbandes teil.