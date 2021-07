Ab dem 6. August rollt der Ball wieder in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. Dann wird es auch für den 1. CfR Pforzheim, der seit der Saison 2015/16 Teil der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands ist, ernst.

Das Team von Trainer Fatih Ceylan verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Es will sich unter den ersten sechs Mannschaften der Liga platzieren. Dafür hat sich er der 1. CfR Pforzheim im Sommer punktuell verstärkt.

Die Testspiele jedenfalls lassen Fans und Verantwortliche hoffen.

Inhalte auf dieser Seite:

Verein 1. CfR Pforzheim Liga Fußball-Oberliga Baden-Württemberg Gründung Juli 2010 Präsident Markus Geiser Trainer Fatih Ceylan Spielstätte Stadion im Brötzinger Tal

1. CfR Pforzheim: Kader und Trainer der Oberliga-Mannschaft 2021/22

Fatih Ceylan ist der Chef-Trainer der Oberliga-Mannschaft des 1. CfR Pforzheim. Er zählt seit Juli 2018 zum Trainerstab des CfR, wurde erst Co-Trainer unter Gökhan Gökce und leitet seit August 2019 die Geschicke von der Bank aus als Chef-Trainer. Aktuell hat der 40-Jährige einen Vertrag bis 2022. Seit diesem Sommer wird er außerdem von Neuzugang und spielendem Co-Trainer Marco Di Biccari unterstützt.

Gemeinsam mit dem Vorstand Sport, Torsten Heinemann, kümmert sich Sportdirektor Giuseppe Ricciardi seit Januar 2020 um alle sportlichen Belange rund um das Team. Er hat dem Team ein neues Gesicht gegeben und es stark verjüngt. Das Ziel: Einen echtes Gerüst zusammenwachsen lassen, das über mehrere Jahre hinweg gemeinsam erfolgreichen Fußball im Brötzinger Tal spielen kann.

Neuer Kapitän des Pforzheimer Oberligisten ist ab sofort Maurizio Macorig, Enes Türköz ist sein erster Stellvertreter.

Spieler des 1. CfR Pforzheim

Tor: Kevin Rombach, Yusuf Tirso.

Abwehr: Serkan Baloglu, Bogdan Alexandru Cristescu, Jonas Engler, Maurizio Macorig, Benjamin Sailer, Demarveay Sheron, Serach von Nordheim, Sandro Bradara.

Mittelfeld: Luca Alberici, Terry Asare, Lukas Böhm, Marco Di Biccari, Denis Gudzevic, Arjan Hetemi, Emre Kahriman, Kerim Kubat Keseroglu, Denis Latifovic, Robin Münst, Enes Türköz, Salvatore Varese.

Angriff: Alessio Allkollari, Salvatore Catanzano, Stanley Ratifo, Marco Rienhardt, Willie Sauerborn.

Trainerteam

Cheftrainer: Fatih Ceylan.

Co-Trainer: Alexander Freygang, Jan Mayer, Marco Di Biccari.

Torwart-Trainer: Stefan Karcher.

Transfers beim CfR Pforzheim: Überblick über Neuzugänge und Abgänge

Es kam Bewegung ins Spiel – jedoch nur punktuell: CfR-Sportdirektor Giuseppe Ricciardi hielt den großen Stamm des Vorjahresteams beisammen. Der Kader wurde für die neue Saison ergänzt. Und zwar mit größtenteils jungen Spielern, die sich in der Oberliga jedoch bereits einen Namen gemacht haben.

Zugänge: Marco Di Biccari (1. Göppinger SV), Denis Latifovic, Jonas Engler (beide FSV Bissingen), Willie Sauerborn (SSV Reutlingen), Demarveay Sheron (SV Oberachern), Luca Alberici (SKV Rutesheim), Terry Asare (FV Löchgau), Sandro Bradara (San Francisco Dons/USA).

Abgänge: Laurin Masurica (GU-Türk. SV Pforzheim), Alex Schilling (SG Oberes Enztal), Philipp Strobel, Ekrem Sarikaya, Armin Crnkic, Kestrin Gashi, Manuel Salz (alle Ziel unbekannt).

Spielplan des CfR Pforzheim in der Fußball-Oberliga 2021/22

Hinrunde

1. Spieltag: Spfr Dorfmerkingen – 1. CfR, 7. August (14 Uhr), Röser-Arena.

2. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – Freiburger FC, 14. August (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

3. Spieltag: TSV Ilshofen – 1. CfR Pforzheim, 21. August (14 Uhr), Sportplatz an der Aspacher Straße.

4. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – 1. FC Bruchsal, 27. August (19 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

5. Spieltag: FSV 08 Bissingen – 1. CfR Pforzheim, 1. September (19 Uhr), Sportgelände am Bruchwald.

6. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – 1. Göppinger SV, 4. September (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

7. Spieltag: FV Lörrach-Brombach – 1. CfR Pforzheim, 11. September (15.30 Uhr) Sportpark Grütt, Kunstrasenplatz.

8. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – FC Nöttingen, 15. September (18.30 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

9. Spieltag: SV Oberachern – 1. CfR Pforzheim, 18. September (15.30 Uhr), Sportplatz am Waldsee.

10. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – SV Stuttgarter Kickers, 25. September (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

11. Spieltag: FC-Astoria Walldorf II – 1. CfR Pforzheim, 1. Oktober (19 Uhr), Waldstadion.

12. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – SGV Freiberg, 9. Oktober (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

13. Spieltag: SSV Reutlingen – 1. CfR Pforzheim, 16. Oktober (15.30 Uhr), Stadion an der Kreuzeiche.

14. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – TSG Backnang, 23. Oktober (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

15. Spieltag: FV Ravensburg – 1. CfR Pforzheim, 30. Oktober (14 Uhr), cteam arena.

16. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen, 6. November (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

17. Spieltag: SV Linx – 1. CfR Pforzheim, 13. November (15.30 Uhr), Hans-Weber-Stadion.

18. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – 1. FC Rielasingen-Arlen, 20. November (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

19. Spieltag: Sport-Union Neckarsulm – 1. CfR Pforzheim, 27. November (14 Uhr), Stadion am Sportzentrum Pichterich.

Rückrunde

20. Spieltag: 1. CfR – Spfr Dorfmerkingen, 4. Dezember (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

21. Spieltag: Freiburger FC – 1. CfR, 11. Dezember (14.30 Uhr), Contempo-Stadion.

22. Spieltag: 1. CfR – TSV Ilshofen, 26. Februar (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

23. Spieltag: 1. FC Bruchsal – 1. CfR, 4. März (19 Uhr), Städtisches Stadion.

24. Spieltag: 1. CfR – FSV 08 Bissingen, 11. März (19 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

25. Spieltag: 1. Göppinger SV – 1. CfR, 19. März (14 Uhr), Stadion Hohenstaufenstraße.

26. Spieltag: 1. CfR – FV Lörrach-Brombach, 26. März (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

27. Spieltag: FC Nöttingen – 1. CfR, 1. April (19 Uhr), Kleiner-Arena.

28. Spieltag: 1. CfR – SV Oberachern, 9. April (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

29. Spieltag: SV Kickers Stuttgart – 1. CfR, 14. April (19 Uhr), Gazi-Stadion auf der Waldau.

30. Spieltag: 1. CfR – FC-Astoria Walldorf II, 19. April (19 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

31. Spieltag: SGV Freiberg – 1. CfR, 23. April (14 Uhr), Wasenstadion.

32. Spieltag: 1. CfR – SSV Reutlingen, 27. April (18.30 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

33. Spieltag: TSG Backnang – 1. CfR, 30. April (14 Uhr), Etzwiesenstadion.

34. Spieltag: 1. CfR – FV Ravensburg, 7. Mai (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

35. Spieltag: FC 08 Villingen – 1. CfR, 14. Mai (15.30 Uhr), MS Technologie-Arena.

36. Spieltag: 1. CfR – SV Linx, 21. Mai (14 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

37. Spieltag: 1. FC Rielasingen-Arlen – 1. CfR, 28. Mai (15.30 Uhr), Talwiese.

38. Spieltag: 1. CfR – Sport-Union Neckarsulm, 4. Juni (15.30 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

Tickets für die Heimspiele des 1. CfR Pforzheim können im Online-Shop des CfR erworben werden. Auch vor Ort werden die Eintrittskarten verkauft. Die Preise bewegen sich zwischen 7 Euro (Stehplatz, voller Preis) und 15 Euro (überdachte Tribüne, voller Preis).

Oberliga-Saison 2021/22: So läuft es aktuell für den 1. CfR Pforzheim

Sie sollen in der Oberliga-Saison 2021/2022 den nächsten Schritt machen, die Spieler des CfR. „In der vergangenen Saison wäre aus meiner Sicht schon mehr möglich gewesen, wenn wir unser Spiel immer durchgezogen hätten“, sagte Ceylan beim Trainingsauftakt Mitte Juni. „Es waren viele junge Spieler dabei, das war sicherlich ein Faktor. Das lasse ich dieses Jahr aber nicht mehr gelten. Sie sind jetzt das zweite Jahr hier, haben Erfahrung gesammelt.“

Mit den Leistungen in den ersten Testspielen zeigte sich der CfR-Trainer zufrieden, fünf Siege in fünf Spielen sind ein erster Fingerzeig – daran änderte auch das 1:2 im sechsten Test gegen den Regionalligisten Sonnenhof Großaspach nichts. „Sie haben vieles umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet haben“, sagte Ceylan anschließend. „Es gibt bis zum Auftakt aber auch noch einiges zu tun.“

Der Konkurrenzkampf um einen Platz in der ersten Elf ist jedenfalls groß, „alle haben sich schnell einfügt“, lobt der Coach. „Wir werden jeden Spieler von der Bank her eins zu eins ersetzen können“, ist er überzeugt.

Hier rangiert der 1. CfR Pforzheim aktuell in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg.

Stadion im Brötzinger Tal in Pforzheim: Die Heimspielstätte des CfR

Spielstätte Stadion im Brötzinger Tal Adresse Adolf-Richter-Straße 3, 75179 Pforzheim Kapazität 4.500 Zuschauer

Seit dem Sommer 2020 ist der 1. CfR Pforzheim zurück im Stadion am Brötzinger Tal. Sieben Jahre haben die weitgreifenden Umbauarbeiten, die zu großen Teilen in Eigenleistung vollbracht wurden, letztlich in Anspruch genommen. Der Fußball-Oberligist trug seine Heimspiele währenddessen im Holzhofstadion, der einstigen Spielstätte des VfR Pforzheim, aus.

Historie: Vom 1. FCP und dem VfR zum 1. CfR Pforzheim

Aus zwei mach eins – um eine neue Identität zu stiften und die Kompetenzen im Pforzheimer Fußball zu bündeln. Dieses Ziel verfolgten die Vereinsverantwortlichen des 1. FC Pforzheim und des VfR Pforzheim über Jahre hinweg. Bereits 2007 gab es erste zielführende Gespräche über eine mögliche Fusion der beiden Vereine. Einzig die konkrete Zusage der Stadt mit Blick auf eine sportliche Heimat blieb vorerst aus – das Vorhaben scheiterte.

Unterkriegen ließ man sich davon jedoch nicht. Zur Saison 2009/2010 nahmen die Verantwortlichen ihre Gespräche wieder auf, im Februar 2010 folgte die Einigung, im Juli die offizielle Fusion: Der 1. CfR Pforzheim ging aus den beiden Traditionsclubs hervor. Spielstätte wurde zunächst der Holzhof, im Jahr 2012 änderte die Stadtverwaltung ihre Entscheidung und ließ den Verein an die einstige Stätte des 1. FC Pforzheim, das Stadion im Brötzinger Tal, zurückkehren.

Auch wenn die Verschmelzung nicht überall mit Begeisterung aufgenommen wurde: Seine Wurzeln hat der 1. Club für Rasenspiele mit dem Namenszusatz „Der Club und die Rassler“ gewahrt. Ebenfalls geblieben sind die Vereinsfarben blau und weiß, in denen der Oberligist nach wie vor aufläuft.

Das Auf und Ab der Traditionsclubs

„Der Club“ zählte bei seiner Gründung am 23. April 1896 zu den ersten Fußballvereinen Deutschlands. Er war Gründungsmitglied des Verbandes Süddeutscher Fußball-Vereine (1897) und des Deutschen Fußball-Bundes DFB (1900). Bis Mitte der 1960er Jahre lief der FC Pforzheim in den jeweiligen zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Mit einer sechsjährigen Unterbrechung (1979/80 bis 1984/85) in der damals viertklassigen Verbandsliga Nordbaden lief der FCP von der Spielzeit 1967/68 bis 1993/94 in der dritthöchsten Liga auf, ehe der Club erneut in die Viertklassigkeit und am Ende der Saison 2003/04 aufgrund eines Insolvenzverfahrens in die dann fünftklassige Verbandsliga Nordbaden zwangsabstieg.

Der größte Erfolg des VfR Pforzheim

Nur kurze Zeit nach dem 1. FC Pforzheim wurde im Jahr 1897 der FC Alemania Pforzheim gegründet. Er fusionierte im September 1912 mit dem FC Viktoria Pforzheim sowie Phönix Pforzheim zum VfR Pforzheim – „die Rassler“ waren geboren. Seinen größten Erfolg erzielte der VfR 1965 mit dem Aufstieg in die seinerzeit zweitklassige Regionalliga Süd, wo die Rassler auch auf den Club trafen. Allerdings sollte es bei einem einjährigen Intermezzo in dieser Spielklasse bleiben.

1992 feierte der VfR die Meisterschaft in der Verbandsliga und schaffte so den Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg. Kurz darauf, im Jahr 1995, spielten sie sich zur Vizemeisterschaft in der Oberliga, die Aufstiegsträume platzten jedoch in der Relegation. Anschließend rutschte auch der VfR ab, spielte zuletzt auf Pforzheimer Kreisebene. Die Fusion hat von 2010 an jedoch neue Kräfte freigesetzt.

Saison-Ergebnisse der letzten 10 Jahre

2010/11: Verbandsliga Baden (7. Platz, 40:41 Tore, 39 Punkte).

2011/12: Verbandsliga Baden (12. Platz, 43:65, 34).

2012/13: Verbandsliga Baden (4. Platz, 43:31, 46).

2013/14: Verbandsliga Baden (7. Platz, 30:34, 36).

2014/15: Verbandsliga Baden (2. Platz, 57:27, 62).

2015/16: Oberliga Baden-Württemberg (5. Platz, 58:39, 54).

2016/17: Oberliga Baden-Württemberg (8. Platz, 54:50, 49).

2017/18: Oberliga Baden-Württemberg (13. Platz, 38:54, 40).

2018/19: Oberliga Baden-Württemberg (11. Platz, 44:44, 45).

2019/20: Oberliga Baden-Württemberg (14. Platz 23:18, 25. Saisonabbruch nach 20 Spielen, Wertung nach Quotientenregelung).

2020/21: Oberliga Baden-Württemberg (11. Platz, 21:17, 15 zum Zeitpunkt der coronabedingten Unterbrechung. Anschließend Saisonabbruch und Annullierung).

Weitere Sportarten im Verein

Eissport: Die Pforzheim Bisons laufen seit der Saison 2020/21 in der Eishockey-Regionalliga auf. Neben der Ersten Mannschaft umfasst die Eissport-Abteilung auch eine Hobby-Mannschaft und mehrere Nachwuchsteams. Seit September 2019 leitet Sonja Adalbert zudem die Sparte Eiskunstlauf.

Rugby: Die Rugby-Abteilung hat bereits etliche Erfolge gefeiert. Seit Jahren läuft die erste Mannschaft in der Bundesliga auf, 2016 feierte das Team die deutsche Meisterschaft, im folgenden Jahr den Pokalsieg des Deutschen Rugby-Verbands (DRV). Auch ein Frauen-Team, eine Jugend-Mannschaft und eine Kindergarten-Gruppe sind Teil der Abteilung.

Inklusionssport: Seit Jahren engagiert sich der CfR im Inklusionssport, der Abteilung steht Leiter Steffen Bähr vor. Das Team hat bereits an zahlreichen Turnieren teilgenommen und richtet selbst den Inklusions-Cup aus, der in diesem Jahr zum vierten Mal steigen soll.

eSports: Die jüngste Abteilung des 1. CfR Pforzheim hat sich während der Corona-Pandemie zusammengefunden. Mittlerweile zählt das Team 15 Spieler. Gezockt werden an der Konsole lediglich Sportsimulationen, von Fifa über PES bis hin zu NHL.