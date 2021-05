Die Corona-Pandemie erweist sich für die Amateurfußballer seit einer gefühlten Ewigkeit als hartnäckiger Gegner. Das Virus brachte den Spielbetrieb in den beiden vergangenen Spielzeiten immer wieder zum Erliegen, erstmals im Frühjahr 2020. Die Kicker lernten mit dem Abbruch der Saison 2019/20 die Quotienten-Regelung kennen. Und auch die Freude über den ersten Anpfiff in der Runde 2020/21 währte nur kurz. Im Oktober wanderten die Bälle wieder in die Schränke, im Frühjahr 2021 wurde die Saison annulliert.

Doch wie geht es weiter? Was lehren die vergangenen Monate? Und wie bereitet man in Baden eine Spielzeit mit 40.000 Partien in einem Jahr vor, in dem man eigentlich noch immer eher hoffen denn planen kann? „Es ist schwierig, auch wenn wir mittlerweile schon ein Stück weit geübt sind. Aber niemand weiß natürlich, wie uns die Pandemie im Sommer, wenn es eigentlich wieder losgeht, noch beschäftigt“, sagt Felix Wiedemann, beim Badischen Fußballverband (bfv) zuständig für den Spielbetrieb.

In Hessen wird die neue Runde vorsichtig geplant. Der Verband hat vier Modelle präsentiert, neben einer Einfachrunde stehen eine Aufteilung in Doppelrunde mit zwei Gruppen, eine Aufteilung in Einfachrunde mit zwei Gruppen und eine normale Runde zur Debatte.

In Bayern, genauer im Fußballkreis Zugspitze, wird ein Pilotprojekt gestartet: Die Spielklassen von der Kreisliga bis zur C-Klasse werden in kleinere, regionale Gruppen unterteilt. Sieben bis acht Teams spielen im Herbst die Platzierungen aus, die besten drei erreichen die Aufstiegs-, die restlichen Mannschaften die Abstiegsrunde. Bestritten werden sollen diese Partien im Frühjahr 2022. Der Erste steigt auf, der Letzte ab, der Zweite und Vorletzte spielen die Relegation.

Der bfv plant vorerst weiterhin mit dem klassischen Modell

In Nordbaden, wo die Saison Ende Juli mit den Pokalpartien eröffnet werden soll, plant man vorerst weiterhin mit dem klassischen Modell (Hin- und Rückrunde). Für große Spielklassen, die 19 oder mehr Mannschaften umfassen und in denen der erste Anpfiff Mitte August vorgesehen ist, sei laut Wiedemann auch wieder eine alternative Variante (Einfachrunde) möglich. „Dort sind es unabhängig der Pandemie schon viele Spieltage“, gibt er zu bedenken.

Grundvoraussetzung für jedes alternative Modell ist, eine Einfachrunde hinzukriegen. Felix Wiedemann, bfv-Spielbetriebsleiter

Bereits in der vergangenen Saison hatte sich die Mehrheit der Karlsruher Vereine in der Kreisliga für eine Einfachrunde ausgesprochen. Im Kreis Pforzheim votierten die Clubs gegen diesen Vorschlag „Grundvoraussetzung für jedes alternative Modell ist, eine Einfachrunde hinzukriegen.

Je nachdem wie groß dann das Zeitfenster ist, kann man sich hintenraus immer noch etwas überlegen“, sagt Wiedemann. Denn sollten aufgrund der Corona-Pandemie nochmals Änderungen notwendig sein, würde auch der Rahmenterminkalender im Sommer entsprechend noch einmal angepasst werden müssen. „Ich bin ein Freund davon, Dinge im Vorfeld festzulegen. Dieses ,wir spielen einfach mal los und dann schauen wir, was wir noch machen’, kann Probleme bereiten.“

Nehmen wegen Corona weniger Vereine an der Saison teil?

Aktuell herrscht keine Eile. Die Meldefristen für die Vereine enden erst am 30. Juni (Erwachsene) und 15. Juli (Jugend). Die Staffeltage im Erwachsenenbereich sind im Juli vorgesehen.

„Erst wenn die Mannschaftsmeldungen vorliegen, beginnen wir mit der genaueren Planung. Wenn die Pandemie im Sommer noch präsent wäre und wir sehen, dass das im Herbst nichts wird, dann kann es auch sein, dass man generell sagt, wir spielen Einfachrunden. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, um zu sehen, wie sich alles entwickelt“, sagt Wiedemann.

Wir hoffen natürlich nicht, dass ein Schwund zu verzeichnen ist, sondern dass alle wieder Lust haben Felix Wiedemann, bfv-Spielbetriebsleiter

Gespannt zu beobachten dürfte sein, inwieweit bis zum Meldeschluss Vereine aufgrund der Corona-Pandemie weniger oder keine Mannschaften mehr stellen und ob sich neue Spielgemeinschaften bilden. „Aktuell können wir die Entwicklungen noch nicht einschätzen. Aber wir hoffen natürlich nicht, dass ein Schwund zu verzeichnen ist, sondern dass alle wieder Lust haben“, so Wiedemann.