Lasst die Amateursportler endlich wieder trainieren

Seit Monaten liegt der Amateursport auf Eis. Dabei haben Verbände und Vereine alle Hebel in Bewegung gesetzt, um coronakonformen Trainingsbetrieb möglich zu machen. Jetzt muss die Politik handeln.

Es ist erschreckend: Heerscharen von Amateursportlern sind zur Untätigkeit verdammt. Egal, ob Ballsportarten, Turnen, Leichtathletik, Schwimmen oder Kampfsport-Training – sie sind nur noch rudimentär oder gar nicht mehr möglich.

Gut, wer will kann joggen gehen, eine Runde mit dem Fahrrad drehen, zwischen Fernseher und Esstisch den Bizeps mit der Kurzhantel quälen. Letzteres am besten, wenn in den Nachrichten wieder das große Rumgeeiere der Politik anhebt.

Dann mal schnell 20 Curls mit zwölf Kilo. Der geniale Kabarettist Christian Springer hat im BR Schlachthof immer seinen Ast und die Säge zum Abreagieren. Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, warum.