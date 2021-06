Sie hatten ganz kurz Morgenluft gewittert – doch nach einem einzigen Training war alles wieder vorbei. Die American Footballer der Pforzheim Wilddogs standen vor mehr als zwei Monaten, einem kalten Dienstagabend im März, auf der Sportanlage am Riebergle zum Auftakttraining.

Es sollte fürs Erste ein kurzes Strohfeuer bleiben, denn die Corona-Verordnungen machten den Vorbereitungsplan ein weiteres Mal zunichte. Die Footballer fanden sich schneller wieder im Homeoffice, als sie gedacht hatten.

Nun also folgt der nächste Anlauf. „Wir beginnen am 8. Juni“, sagt Headcoach Michael Lang. Schon seit einigen Tagen steht sein Telefon deshalb nicht mehr still. „Ich bekomme am Tag bestimmt zehn Nachrichten oder Anrufe von Spielern, die sagen, wie sehr sie sich freuen, dass es endlich wieder losgeht.“