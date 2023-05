ATSV Mutschelbach und der 1. CfR Pforzheim kämpfen um „Bronze“

Beim 1. CfR Pforzheim läuft es dieser Tage rund. Mal wieder. Und wie schon so häufig in dieser Saison.

Sportlich gesehen haben die Pforzheimer seit dem Derby gegen den FC Nöttingen am 31. März (Endstand 2:2) nur einmal – beim SV Oberachern – verloren. Die restlichen vier Partien wurden alle gewonnen.

Und erfreuliche Nachrichten gibt es beim 1. CfR Pforzheim beinahe jeden Tag auch abseits des Rasens zu vermelden.

So wurde zuerst die Vertragsverlängerung mit dem Trainerduo Alexander Freygang/Sani Murati verkündet. Danach der Verbleib von Top-Torjäger Konstantinos Markoupolos.

In Emre Kahriman verlängert ein weiterer wichtiger Spieler beim 1. CfR Pforzheim

Am Donnerstag teilte der Fußball-Oberligist mit, dass in Emre Kahriman der nächste wichtige Akteur im Brötzinger Tal bleiben wird. Und zwar bis 2025. Der 22-Jährige war 2020 von der U19 des Karlsruher SC zum 1. CfR Pforzheim gewechselt. „Er ist ein Spieler, der sich hier super weiterentwickelt hat“, so Pforzheims Sportdirektor Guiseppe Ricciardi.

ATSV Mutschelbach und 1. CfR Pforzheim kämpfen um Platz drei

In der Liga soll in jedem Fall Rang drei, den die Pforzheimer vor dem 31. Spieltag mit 54 Punkten inne haben, verteidigt werden. Streitig machen will dem CfR den „Bronzerang“ – die Goldmedaille (Stuttgarter Kickers) und Silber (Sonnenhof Großaspach) sind bereits vergeben – an diesem Freitagabend (19 Uhr) ausgerechnet der punktgleiche Tabellenvierte ATSV Mutschelbach.

Natürlich wollen wir alles rausholen, um unseren dritten Rang zu verteidigen. Sani Murati, Trainer des 1. CfR Pforzheim

Unruhig wird vor dem Auswärtsspiel aber niemand. Das Hinspiel war beim 6:1 eine ebenso klare Angelegenheit für den 1. CfR Pforzheim wie der 2:0-Heimsieg im Viertelfinale des badischen Verbandspokals. „Natürlich wollen wir alles rausholen, um unseren dritten Rang zu verteidigen. Und auch mit Blick aufs Pokalfinale gilt es für uns in jedem Spiel, die Spannung hochzuhalten“, sagt Murati.

Beim 1. CfR Pforzheim weiß man um die Qualitäten des ATSV Mutschelbach

Gleichzeitig warnt er aber auch davor, die Elf von Dietmar Blicker auf die leichte Schulter zu nehmen. „Sie haben eine starke Mannschaft. Allein die Tatsache, dass sie als Aufsteiger so viele Punkte geholt haben, zeigt deren Qualität.“

Bei dem ATSV Mutschelbach wartet man indes noch auf eine Entscheidung am Grünen Tisch in Sachen Hollenbach-Partie. Zur Erinnerung: Auf Einspruch des FSV Hollenbach war der 2:1-Auswärtssieg des ATSV am 19. November 2022 in eine 0:3-Niederlage umgewandelt worden, weil die Gäste einen Spieler eingesetzt hatten, der nicht auf dem Spielberichtsbogen eingetragen war. Anschließend ging Mutschelbach gegen das erstinstanzliche Urteil in Berufung – und wartet seither auf den Richterspruch.

Das waren unsere schlechtesten Spiele im bisherigen Saisonverlauf. ATSV-Trainer Dietmar Blicker über die beiden Niederlagen gegen Pforzheim

Ungute Erinnerungen hat man im Lager der Mutschelbacher an die beiden bisherigen Duelle mit den Pforzheimern. „Das waren unsere schlechtesten Spiele im bisherigen Saisonverlauf“, sagt Dietmar Blicker. „Das lag aber auch am Gegner. Wir sind in beiden Spielen mit dem Tempo des CfR und wie er sein Umschaltspiel aufgezogen hat nicht klar gekommen.“

ATSV-Trainer Dietmar Blicker sieht 1. CfR Pforzheim in der Favoritenrolle

Aktuell schätzt der Coach des ATSV Mutschelbach die Gäste sogar noch stärker als in den beiden bisherigen Partien ein: „In meinen Augen ist das derzeit hinter den Kickers die beste Mannschaft der Liga – und gegen uns der Favorit.“

Dass aber auch die Gastgeber „nicht schlecht drauf sind“, wie Blicker sagt, zeigen die zuletzt fünf Siege hintereinander. Und obendrein ist das Hoch auch aus der Rückrundentabelle abzulesen. Denn auch dort ist Mutschelbach mit dem CfR punktgleich (28).

Vor dem dritten Vergleich in der Spielzeit 2022/23 müssen die Gastgeber aus Karlsbad weiterhin auf ihre verletzten Stammspieler Christoph Batke, Colin Bitzer und Dennis Klemm verzichten. Beim 1. CfR Pforzheim fallen laut Sani Murati Serkan Baloglu, Noah Lulic und Salvatore Varese aus.