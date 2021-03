Im Meisterschafts-Dreikampf in der Zweiten Volleyball-Bundesliga hofft der Spitzenreiter, die Baden Volleys aus Karlsruhe, auf den Titel. Baumeister des Erfolgs ist Trainer Antonio Bonelli.

Antonio Bonelli ist ein angenehmer Zeitgenosse, verbindlich und freundlich. Aber der Cheftrainer der Baden Volleys kann auch laut werden, wenn es sein muss. Und sei es nur, um seine Mannschaft in vermeintlich leichten Spielen wach zu halten.

So wie jüngst beim 3:0 des Spitzenreiters aus Karlsruhe gegen Kellerkind TV Bliesen. Fabian Schmidt und Laurin Derr war gerade ein bärenstarker Block zum 16:15 gelungen, aber Bonellis nachdrückliche Ansage in der direkt folgenden Auszeit lautete: „Wir freuen uns nur über spektakuläre Punkte. Aber jeder Punkte ist wichtig!“ Bliesen machte in diesem Satz nur noch zwei Zähler.

Wenn sich am Samstag (18 Uhr) die Volleys mit dem TSV Mimmenhausen wie schon in der vergangenen Saison ein Topspiel um Platz eins liefern, so ist das nicht zuletzt das Verdienst von Bonelli. Unter dem 42-Jährigen, der seit Sommer 2019 die Verantwortung beim Karlsruher Zweitligisten trägt, sind die Volleys zu einem Spitzenteam gereift.