Baden Volleys des SSC Karlsruhe begrüßen vierten Neuzugang

Kurz vor dem Start des ersten Teils der Vorbereitung haben die Baden Volleys des SSC Karlsruhe einen weiteren Neuzugang bestätigt. Demnach verstärkt künftig Mittelblocker Bastian Korreck den amtierenden Zweitliga-Meister.

Der 21-Jährige ist der vierte Neuzugang für die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Bonelli, in der sich nach dem Titelgewinn ein größerer Umbruch vollzieht.

Korreck ist dabei ein Teil der Verjüngungskur, die sich im Volleys-Kader vollzieht. „Bastian ist ein Spieler mit starker Athletik, der auf der Schnellangreifer-Position für Furore sorgen wird“, sagt Bonelli: „Er ist ein junger, ambitionierter Spieler, mit dem wir auch langfristig rechnen und den wir in Richtung Erste Liga aufbauen wollen.“ Ziel der Karlsruher ist es, in der Mitte September beginnenden Saison den Sprung ins Oberhaus zu schaffen.

Mittelblocker Bastian Korreck war zuletzt für ein Jahr in den USA

Der aus Bonn stammende Korreck war zuletzt für ein Jahr in den USA, wo er an der Campbellsville University in Kentucky studiert hat und beim College-Team Tigers auch am Netz stand. Sein Maschinenbaustudium hatte er vorher in Aachen aufgenommen, wo er auch Dritte Liga spielte. In Karlsruhe wird er nun sein Studium fortsetzen und gleichzeitig versuchen, den nächsten Sprung im Volleyball zu meistern.

Zum Auftakt der Vorbereitung am Montag wird Korreck wie auch seinen künftigen WG-Mitbewohnern Jannik Brentel und Maximilian Kersting allerdings noch fehlen. Die Wohnung für das neue Volleys-Trio wird erst im August frei. Außen/Annahmespieler Brentel (20) und Mittelblocker Kersting (21) vom Moerser SC standen bereits als Neuzugänge fest. Ebenfalls fix ist der Zugang von Routinier Alexander Benz (TSV Georgii Allianz).

Baden Volleys des SSC Karlsruhe suchen noch einen Libero

Gesucht wird nun noch ein Libero, weil Benjamin Dollhofer eine Pause einlegen wird. Dagegen könnte es auf der Zuspiel-Position eine interne Lösung mit Denir Hadzic aus der zweiten Mannschaft geben.

Hier ist Tobias Hosch nach dem Karriereende von Fabian Schmidt die klare Nummer eins. Schmidt wiederum wird künftig für den in die Dritte Liga aufgestiegenen SSC II spielen und als neuer Sportdirektor der Volleyball-Abteilung abseits des Feldes mit am künftigen Weg der Volleys arbeiten.

Von der Liga bestätigt ist zwischenzeitlich der Spielplan für die neue Saison. Demnach starten die Volleys am 17./18. September mit einem Heim-Doppelpack gegen Friedrichshafen und Delitzsch.