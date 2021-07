Im ersten Testspiel der Baden Volleys im Hinblick auf die am 11. September beginnende Zweitliga-Saison ließ der vom Erstliga-Juniorenteam VCO Berlin gekommene Zuspieler Tobias Hosch am Mittwochabend sein Potenzial aufblitzen.

Diego Ronconi war angetan. „Das war ein makelloser Einstand, Tobias ist schon top integriert. Er hat ein hohes Niveau“, kommentierte der Volleyball-Abteilungsleiter des SSC Karlsruhe den ersten Einsatz von Neuzugang Junioren-Nationalspieler Tobias Hosch. Im Testspiel am Mittwochabend konnte Hosch beim 25:19, 25:12, 25:12 gegen den überforderten Karlsruher Klassenrivalen TV/DJK Hammelburg zeigen, dass er für die Mannschaft von Trainer Antonio Bonelli die erhoffte Verstärkung sein wird.

„Tobias passt sehr gut zu uns. Wir zählen auf ihn schon kurzfristig, aber auch perspektivisch“, sagt Bonelli zu seinem „ersten Baustein“. Hoschs Verpflichtung ist ein Wechsel auf die Zukunft. Die Volleys setzen darauf, dass durch den 20-Jährigen in den nächsten Jahren der eine oder andere Spieler auch und gerade aus Baden-Württemberg den Weg in die Waldstadt findet.

Spieler, die wie der gebürtige Ditzinger, der vor seinem zwölfmonatigen Bundesliga-Intermezzo in der Hauptstadt bereits drei Jahre in der Talentschmiede der Volley Youngstars Friedrichshafen in der Zweiten Liga agiert hatte. Spieler, „die qualitativ so gut sind, dass sie an der Ersten Liga kratzen“, wie Bonelli sagt.