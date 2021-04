Baden Volleys Karlsruhe: Corona wirbelt das Saisonfinale durcheinander

Am 12. September sind die Baden Volleys in die Saison gestartet. 0:3 hieß es damals für die Zweitliga-Volleyballer des SSC Karlsruhe völlig überraschend zuhause gegen Leipzig. Am 1. Mai sollte sollte nun für die Karlsruher beim - ursprünglich für Dezember terminierten - Wiedersehen in Leipzig der Vorhang fallen. Doch daraus wird nichts.

Auf den letzten Metern wirbeln die Auswirkungen der Pandemie den ohnehin wegen der besonderen Umstände gestreckten Spielplan noch einmal durcheinander. Wegen eines Corona-Falls sind die Leipziger in Quarantäne. Auch das Duell des Karlsruher Titel-Rivalen und Spitzenreiters TSV Grafing an diesem Wochenende: gestrichen.

Gegner TV Bliesen ist ebenfalls vom Virus lahmgelegt. „Die Saison zieht sich ohnehin, das merkt man“, sagt Volleys-Coach Antonio Bonelli, wenig erfreut darüber, dass die Spielzeit zu einer Hängepartie wird.

Die Titelentscheidung in der Zweiten Liga also vertagt sich auf jeden Fall. Nach der Niederlage von Grafing in Gotha war ja noch mal Spannung zurückgekehrt in die Meisterschaftsfrage.

Wann finden die letzten Partien statt?

Nicht nur wegen der nun herrschenden Ungewissheit, wann die letzten Partien stattfinden, wollen die Volleys vor ihrem letzten Saison-Heimspiel an diesem Samstag (19 Uhr) gegen den TV/DJK Hammelburg nur auf sich schauen.

Gegen den formstarken Rivalen aus Franken können die Karlsruher zumindest eine Frage final klären: Holt die Mannschaft um Kapitän Jens Sandmeier mindestens einen Punkt, sind die Volleys von Verfolger Hammelburg, für die es bereits die letzte Begegnung ist, nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen.

Volleys wollen mit Sieg ihre Mini-Chance wahren

Um aber die kleine Meisterschaftschance zu behalten, sollten drei Zähler her. Zwei Punkte Vorsprung hat Grafing, zudem in Abstiegskandidat Bliesen und Kriftel das klar leichtere Restprogramm. Dass die Bayern da patzen, das hält auch Bonelli für unwahrscheinlich. „Aber wir wollen unsere Chance wahren“, sagt der Coach, der in der Vorwoche seinen Vertrag verlängert hatte.

Zudem wollen die Volleys Revanche nehmen für das 0:3 im Hinspiel. „Da muss ich meine Spieler gar nicht zusätzlich motivieren“, weiß Bonelli, der weiter auf den verletzen Felix Roos verzichten muss. Zudem droht auch Mittelblocker Jonathan-Leon Finkbeiner mit Rückenproblemen auszufallen.

Die Chancen auf einen Sieg sieht Bonelli bei „50:50“, die Gäste kommen schließlich mit der Empfehlung einer Serie von zehn Siegen in Folge in die OHG-Sporthalle. Allerdings: Die Karlsruher haben ihrerseits nur eine ihrer letzten 13 Partien verloren - allerdings ausgerechnet die gegen Grafing.