Doppelspieltag am Bodensee

Der TSV Mimmenhausen als letzter verbliebener, ernsthafter Konkurrent? Auf den ersten Tabellenblick scheint das eine zweifelhafte Aussage, liegt der Club doch satte 14 Zähler hinter den Baden Volleys des SSC Karlsruhe. Allerdings, das offenbart der zweite Blick auf das Klassement der Zweiten Volleyball-Liga Süd, hat Mimmenhausen drei Partien weniger auf dem Konto.

„Sie könnten also bis auf fünf Punkte rankommen“, sagt Antonio Bonelli, der Cheftrainer der Volleys.

Die Ausgangslage vor dem Duell des souveränen Spitzenreiters aus Karlsruhe am Samstag (20 Uhr) beim TSV ist dementsprechend klar: Die Mannschaft von Altmeister Christian Pampel muss gegen die Gäste aus Baden drei Punkte holen. Ansonsten steht denen die Tür zur ersten Meisterschaft endgültig sperrangelweit offen.

Minimalziel der Volleys ist ein Punkt

Nachdem die Karlsruher am vergangenen Wochenende im SV Schwaig schon den vorletzten Rivalen mit 3:0 heimgeschickt und im Titelrennen abgehängt hatten, könnte also nun am Bodensee der nächste, ganz große Schritt folgen.

Minimalziel ist dabei, zwei Sätze zu holen und damit Mimmenhausen mindestens einen Punkt abzuknöpfen.

Dass das Match mit Mimmenhausen dabei am Samstag terminiert ist, kann aus Sicht der Karlsruher durchaus als gutes Omen herhalten: Zwei Doppelspieltage hatten die Volleys bislang in dieser Saison, jeweils die zweite Partie sonntags ging dabei verloren - die bislang zwei einzigen Niederlagen in 18 Spielen.

Revanche-Gelüste vor Duell in Friedrichshafen sind groß

Erst vor kurzem waren die SSC’ler in eigener Halle von frechen Youngstars Friedrichshafen beim überraschend klaren 0:3 auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden, entsprechend groß sind die Revanche-Gelüste der Karlsruher vor dem schnellen Wiedersehen mit der Talentetruppe an diesem Sonntag (16 Uhr).

Personell kann Bonelli für die Doppel-Aufgabe am Bodensee bis auf den Dauer-Verletzten Julian Schupritt aus dem Vollen schöpfen, muss sich allerdings auf sein Kern-Team beschränken.

Doppel-Lizenzler Linus Hüger ist mit Frankfurt in der Bundesliga gefordert und auch Spieler aus der zweiten Mannschaft stehen nicht zur Verfügung.