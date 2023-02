Auf dem angestrebten Weg in die Erste Liga haben die Baden Volleys jetzt die vielleicht wichtigste sportliche Personalie geklärt: Der Vertrag mit Erfolgscoach Antonio Bonelli wurde um weitere zwei Jahre verlängert.

Die erneute Unterschrift lag dabei für beide Seiten auf der Hand. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm, er hat, seit er da ist, tolle Ergebnisse geliefert“, sagt Abteilungsleiter Diego Ronconi und ergänzt: „Auf dem Feld ist er der Architekt des Erfolgs.“

Bonelli hatte das Amt zur Saison 2019/20 von Stefan Bräuer übernommen und die Baden Volleys zum Erstliga-Anwärter geformt. Das große Ziel, sich ab der neuen Saison mit den nationalen Größen zu messen, war auch für den in Benevento geborenen und am Bodensee groß gewordenen Bonelli der ausschlaggebende Grund, „ohne Zögern“ den neuen Kontrakt zu unterschrieben.

Natürlich will ich das mit den Jungs zusammen mitnehmen. Antonio Bonelli, Cheftrainer Baden Volleys

„Wir haben uns das vier Jahre erarbeitet und natürlich will ich das mit den Jungs zusammen mitnehmen und den Weg weitergehen“, sagt Bonelli mit Blick auf die Erstliga-Pläne des Clubs. Die sind nach Informationen dieser Redaktion weit gediehen. „Das hat er sich dann auch verdient“, stellt Ronconi mit Blick auf Bonelli und den angestrebten Sprung ins Oberhaus fest. Aktuell arbeiten die Volleys daran, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür zu erfüllen.

Wie bisher umfasst der Trainer-Vertrag eine halbe Stelle, die Zuwendungen wurden etwas erhöht, da sich perspektivisch auch die Trainingsumfänge in der Ersten Liga erhöhen werden. Klar sei für Bonelli aber auch, dass er perspektivisch finanziell noch ein ergänzendes Standbein braucht, um seinen Lebensunterhalt zu stemmen.

Bonellis bisherige Bilanz: 73 Siege in 89 Liga-Spielen

Bonellis Bilanz bei den SSC-Volleyballern kann sich mehr als sehen lassen. Der frühere Libero der FT Freiburg, des momentan schärfsten Titel-Rivalen in der Zweiten Liga, hat die Badener in der Zweitliga-Spitze etabliert – die Krönung war nach zwei Vize-Meisterschaften der Titelgewinn in der vergangenen Saison. 73 Liga-Siege sammelte Bonelli bislang an, demgegenüber stehen 16 Niederlagen.

Auch in dem Bereich ist die Entwicklung der Volleys eindrucksvoll: In der Saison 2019/20 waren es sechs, 2020/21 fünf und in der Meister-Spielzeit nur drei gewesen.

An diesem Samstag (19 Uhr) empfangen die Volleys in der heimischen OHG-Sporthalle den SV Schwaig, der zwar als Fünfter tabellarisch nicht so weit entfernt liegt, aber punktemäßig. 13 Zähler beträgt der Vorsprung der Baden Volleys, die in der Hinrunde 3:1 in Schwaig gewannen und das Pflichtspieljahr 2023 mit drei Siegen in Serie begannen.