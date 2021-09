Alarmierende Zahlen

Schiedsrichtermangel nimmt im Badischen Handballverband eine neue Dimension an

Zahlreiche Spiele im Amateur-Handball können in der anstehenden Saison nicht mehr mit Unparteiischen besetzt werden. Doch die Vereine, die pro aktiver Mannschaft eine gewisse Zahl an Schiedsrichtern stellen müssen, sind mit ihrem Latein am Ende.