Ballsportler in Karlsruhe bereiten sich auf den Saisonstart unter Corona-Bedingungen vor

Weg in den Wettkampfmodus

Die Vorfreude ist mit den Händen so greifbar wie es die Bälle sind. Ob Basketballer, Handballer oder Volleyballer: Spieler und Trainer und sicher auch der eine oder andere Fan können es kaum erwarten, bis auch in der Halle nach dann fast elf Monaten Corona-Zwangspause der Spielbetrieb unterhalb der Profiligen wieder beginnt, der in der Freiluftsportart Fußball schon vor drei Wochen wiederaufgenommen worden ist.

„Alle sind heiß darauf, dass es endlich wieder los geht“, spricht Spielertrainer Torsten Kirchhardt vom Volleyball-Drittligisten TSG Blankenloch für die allermeisten Amateursportler. Die Profis legen schon früher los.

Nachdem die Corona-Verordnung Ende Juni die Rückkehr ins Mannschaftstraining ermöglichte, haben die Ballsportler die Vorbereitung auf eine Saison gestartet, „die wir hoffentlich durchspielen können“. Roland Dopp, Staffelleiter der Regional- und Oberligen von Basketball Baden-Württemberg, fasst den größten Wunsch aller Sportler und Sportlerinnen in Worte.