Zur Halbzeit war nicht damit zu rechnen, dass der TuS Mingolsheim in der Fußball-Kreisliga Bruchsal einen Kantersieg über die Fvgg Neudorf einfahren würde.

Zwar hatte ein Eigentor von Ibrahim Akdag die Mannschaft von TuS-Trainer Moritz Neuburger nach drei Minuten in Führung gebracht, doch bis zum Pausentee folgte kein weiterer Treffer. „Neudorf war in den ersten 45 Minuten schon einen Tick besser“, sagt Neuburger.

Doch nach Wiederanpfiff und taktischen Umstellungen legte seine Mannschaft richtig los und es folgte Treffer auf Treffer. Am Ende notierte Schiedsrichter Daniel Bechtel ein 7:0 für Mingolsheim in seinem Notizbuch.

„Die Höhe des Ergebnisses kam schon überraschend“, sagt Neuburger. Zumal Neudorf vor dem Gastspiel an der Schönborn-Allee in dieser Saison noch keine Niederlage und einen Punkt mehr als Mingolsheim auf dem Konto hatte.

Fabian Gerich zuletzt mit schwerer Verletzung

Mitentscheidend für den Kantersieg waren Fabian Gerich und Robin Keßler. Beide erzielten in der zweiten Halbzeit drei Treffer. Während Keßler 24 Minuten benötigte, waren es bei Gerich nur 13 Minuten.

„Es ist sehr wichtig, beide Spieler in den eigenen Reihen zu haben“, sagt der TuS-Trainer. Besonders Gerich habe zuletzt eine harte Zeit erlebt. Aufgrund eines Kreuzbandrisses kam der 27-Jährige in der vergangenen Saison nur kurz zum Zug. „Er kommt frisch aus der Verletzung und nun immer besser in Tritt“, sagt Neuburger.

Vor ihrem Wechsel nach Mingolsheim spielten Gerich und Keßler beim FC Östringen und sammelten Erfahrung in der Landesliga. Bereits in der vergangenen Saison ließ Keßler in Mingolsheim seine Torgefährlichkeit aufblitzen. „Robin ist zweifelsohne eine der Lebensversicherungen in der Mannschaft“, lobt ihn Neuburger. Der TuS-Trainer ist sich sicher, dass Gerich und Keßler noch weitere Treffer folgen lassen werden.

Von einem Fingerzeig in Richtung Konkurrenz möchte er aber trotz der sieben Treffer nicht sprechen. Dennoch stellt er klar, dass seine Mannschaft in dieser Saison große Ambitionen habe. Ob es dann für den ganz großen Coup reiche, müsse aber abgewartet werden.

„Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann können wir jeden schlagen“, ist er sich sicher. Beim Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) in Neibsheim können die Mannen von Neuburger den nächsten Schritt gehen.