Bescherung vor Heilig Abend: PS Karlsruhe setzen Erfolgsserie fort

Der Aufschwung bei den PS Karlsruhe Lions hält an. Der Basketball-Zweitligist gewann am Donnerstagabend auch beim weiterhin sieglosen Tabellenletzten Team Ehingen-Urspring und feierte damit seinen vierten Erfolg in Serie.

Beim abgeschlagenen Schlusslicht reichte der Mannschaft von Headcoach Aleksandar Scepanvovic eine stärkere zweite Halbzeit zum letztlich völlig ungefährdeten 111:91(57:53)-Auswärtserfolg.

Heimspiel gegen Rostock: Leckerbissen am zweiten Weihnachtsfeiertag

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (17.30 Uhr) wartet nun ein echter Weihnachts-Leckerbissen auf die Lions, wenn Top-Club Rostock Seawolves seine Visitenkarte in der Lina-Radke-Halle abgibt. Dann dürfen noch mal bis zu 750 Zuschauer unter Einhaltung der 2G-plus-Regel in die Halle, ehe es anschließend nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zurück in den Geisterspielmodus geht.

Ehingen trägt bereits seit Anfang des Monats seine Heimspiele vor leeren Rängen aus, dem Spielfluss tat dies keinen Abbruch. Von Beginn an entwickelte sich ein so flüssiges wie ausgeglichenes Match. Entsprechend knapp ging es in den zweiten Abschnitt, in dem die Lions den Rückstand von 25:28 durch Geburtstagskind Leo Behrend (24) umgehend wieder wettmachten.

Mit einem herrlichen Gegenstoß über TreVion Crews und dem wieder genesenen Ferdinand Zylka, der per Dunk vollendete, legten die Gäste kurz danach vor (34:32). Weil die Lions aber zu nachlässig agierten, war der zwischenzeitliche Fünf-Punkte-Vorsprung gegen den munter mitspielenden Außenseiter schnell wieder weg. Die Halbzeitführung sicherte schließlich Zylka von der Freiwurflinie.

Nach der Pause diktieren die Lions das Spiel

Aus der Kabine kamen die Karlsruher mit mehr Konsequenz und Tempo, doch Ehingen kämpfte sich nach Zwölf-Punkte-Rückstand zurück. Am Ende des dritten Abschnitts stand dennoch ein recht komfortables Polster für die Lions (85:76), die sich das auch nicht mehr nehmen ließen und in souveräner Manier den Pflichtsieg eintüteten.

PSK Lions: Whittaker 23 Punkte, Zylka 20/3 Dreier, Behrend 16/4, Crews 15/3, Alte 11, Pluskota 10, Schmitz 9/3, Freeeman 5/1, Moyer 2.