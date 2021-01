Am 21. Januar steht für den Volleyball-Bundesligisten Bisons Bühl gegen Tabellenführer VfB Friedrichshafen das erste Spiel des Jahres auf dem Plan. In der Vorbereitung muss Cheftrainer Alejandro Kolevich auf drei wichtige Spieler verzichten. Gute Nachrichten gibt es von Edvinas Vaskelis, der vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Die wichtigste Nachricht bei den Bisons Bühl ist in diesen Tagen nicht sportlicher Natur. Vielmehr geht es um die Corona-Lage beim Volleyball-Bundesligisten. „Alle Tests waren negativ“, berichtet Teammanagerin Ina Schultz am Freitag.

Auch Diagonalangreifer Edvinas Vaskelis, der nach der Rückkehr aus seiner Heimat Litauen und anschließender Quarantäne positiv auf das Virus getestet wurde, stieg am Donnerstag wieder in den Trainingsbetrieb ein. Wieder am Ball sind zudem Paul Henning und Luciano Aloisi, die sich als mögliche Kontaktpersonen zur Sicherheit fünf Tage isolierten.