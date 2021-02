In ihrem vorletzten Spiel der Bundesliga-Hauptrunde haben die Volleyball Bisons Bühl die SVG Lüneburg zu Gast. Gelingt dem Team von Trainer Alejandro Kolevich in der heimischen Großsporthalle ein Sieg, wäre die Tür zum Einzug in die Play-off-Runde weit offen.

Die Bisons Bühl haben die Ziellinie in der Volleyball-Bundesliga vor Augen. Für die Mannschaft von Trainer Alejandro Kolevich stehen in der Hauptrunde noch zwei Spiele auf dem Programm, in denen man Heimrecht genießt.

An diesem Donnerstag (19 Uhr) gibt die SVG Lüneburg ihre Visitenkarte in der Großsporthalle ab, ehe am 6. März die United Volleys Frankfurt zur finalen Begegnung im Badischen erwartet werden.

Bisons wollen den achten Platz verteidigen