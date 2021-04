Berlin muss natürlich trommeln. Sie haben ganz andere Ansprüche und mit Manager Kaweh Niroomand eine schillernde Persönlichkeit. Deren Anspruch kann nur sein, auch international die Nummer eins zu sein. Berlin legt ein anderes Tempo vor und zeigt den anderen Vereinen, wie man den Sport professionalisieren kann. Mit der Max-Schmeling-Halle gibt es auch andere Voraussetzungen als in Herrsching oder Bühl.

Dass die Berliner in einer polnischen Liga oder in einer europäischen Super-Liga spielen wollen, ist ganz klar. Die Frage ist: Wie ernst meinen sie es wirklich? In dieser Saison hat man gesehen, dass es hierzulande doch Konkurrenz gibt. Berlin hat einige Punkte liegen lassen, unter anderem in Bühl. Und im Pokal sind sie gegen die Netzhoppers KW gescheitert. Es ist nicht so, dass Berlin momentan die dominierende Mannschaft ist. Sie haben aber die mit Abstand beste Infrastruktur und die meisten hauptamtlichen Mitarbeiter in der Verwaltung.