Bisons-Trainer zum Saisonstart: „Diese Saison wird schwierig“

Florian Ringseis ist sehr wichtig mit seiner Erfahrung und seiner Identifikation mit Bühl und dem Verein. Niklas Kronthaler hat im vergangenen Jahr eine seiner besten Saisons gespielt und möchte sich hier weiterentwickeln. Tomas Lopez kenne ich schon lange. Er ist mit 26 noch jung und nun nach einer Verletzung wieder in der Lage, seine Top-Form zu zeigen. Mathäus Jurkovics ist eine Hoffnung für die Zukunft. Er weiß, was er will. Seit seiner Zeit in Rottenburg hat er große Fortschritte gemacht. Wir brauchen diese Art von Spielern, die unbedingt spielen wollen. Das gilt auch für Paul Henning.