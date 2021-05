Bogenschütze Cecric Rieger vom SSV Karlsbad gibt die Hoffnung auf Tokio nicht auf

Er war nicht so erfreulich. Es war die dritte Quali in Berlin und es war mal wieder sehr, sehr stürmisch. Zwei meiner Pfeile wurden von Böen erfasst, die hat es dann weggetragen. Somit bin ich jetzt erst mal nicht nominiert für die EM in Antalya. Allerdings heißt das noch nichts für den Last Qualifier um einen Team-Quotenplatz im Juni in Paris. Natürlich bin ich da jetzt wieder einen Tick weiter weg durch diese Quali. Aber es wird noch einen weiteren Ausscheidungswettkampf geben, die Finals in Berlin werden vom 4. bis zum 6. Juni stattfinden. Danach wird entschieden, wer nach Paris mitfährt. Die Hoffnung auf Tokio habe ich nicht aufgegeben, darf ich auch nicht. Ich muss am Ball bleiben. Aber das Ergebnis von Kienbaum hat mich schon sehr geärgert.