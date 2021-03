Die Vorfreude war riesig, als die Volleyballerinnen des TV Bretten im vergangenen Jahr in die Oberliga aufgestiegen waren. Corona machte dem Team einen Strich durch die Rechnung – und doch nimmt Trainer Maik Wippel aus den wenigen absolvierten Partien viel Positives mit.

18 Spiele hatte die Saison in der Oberliga Baden für die Volleyballerinnen des TV Bretten vorgesehen, nach lediglich vier Partien verhinderte die Corona-Pandemie im vergangenen November eine Fortführung. Rund vier Monate später, Anfang Februar, folgte die Bestätigung: Saisonabbruch.

Nach dem direkten Durchmarsch in die Oberliga gelang dem jungen Team von Trainer Maik Wippel in vier Spielen ein Sieg. „Unser Plan ist bis dahin voll aufgegangen, ich bin mir sicher, dass wir in der theoretischen zweiten Saisonhälfte auf dem Maximum unseres Levels gewesen wären“, sagt Wippel.

Mit dem Coach der die jüngste Erfolgsgeschichte des Brettener Frauenvolleyballs anleitet, sprach unser Mitarbeiter Simon Hoffmann.