Es ist einfach so, dass mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht! Ich liebe den Sport und will das an die Kinder weitergeben. Mir ist es wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, Sport zu machen. Außerdem hilft mir die ehrenamtliche Arbeit auch für mein Lehramts-Studium an der PH in Karlsruhe und meinen späteren Beruf, weil man da schon ein bisschen in die Lehrer-Rolle reinschlüpft.