Schiedsrichter-Strafen

Bruchsaler Fußballclubs beklagen böses Foul durch Badischen Fußballverband

Gleich 23 Fußballvereine aus dem Kreis Bruchsal haben einen Brief an den Verband in Karlsruhe geschickt. Sie fühlen sich ungerecht behandelt und schlecht informiert. Wie so oft geht es ums liebe Geld.