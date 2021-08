Rolf Schilli spielt Tennis beim TV Sandweier – allerdings noch nicht allzu lange. Über seine Lebensgefährtin, mit der er in Hügelsheim wohnt, kam er in Kontakt mit dem Club aus dem Baden-Badener Stadtteil. Dort greift er für das Team der Männer 50 zum Schläger, wenn es die knapp bemessene Freizeit zulässt.

Um einiges länger als Tennis beschäftigt sich Schilli mit einer anderen Sportart, die in Mittelbaden hauptsächlich vom Fernsehsessel aus verfolgt wird. Der in Schonach aufgewachsene 55-Jährige ist im Hauptberuf Skisprung-Trainer und in dieser Funktion als baden-württembergischer Landestrainer tätig sowie seit drei Monaten als Bundestrainer für die Schüler-Nationalmannschaft zuständig.

Wenn Schilli sein Hobby Tennis mit seiner Hauptbeschäftigung Skispringen vergleicht, sieht er einen gravierenden Unterschied.