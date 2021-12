Karlsruhern gelingt dritter Sieg in Serie

Das Schönste zum Schluss: Lions-Erfolg mit umjubelten Premieren-Punkten

Kurz vor dem Jahresende kommenden die PS Karlsruhe Lions immer besser in Schwung. Gegen den VfL Bochum gelang dem Basketball-Zweitligisten der dritte Sieg in Folge. Mit einem emotionalen Höhepunkt am Schluss.