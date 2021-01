Gleich zweimal legte die Corona-Pandemie 2020 den Amateursport lahm und tut dies bis heute. Besonders die Ungewissheit macht Vereinen und Athleten zu schaffen. Es gab in einem bemerkenswerten Jahr 2020 aber auch Dinge, die Hoffnung machen.

„Viel los unter den Hallendächern.“ So lautete die Überschrift des Haupttextes auf der ersten Lokalsportseite im Jahr 2020. Heute mutet der Satz vom 3. Januar fast wie Relikt aus einer längst vergessenen Zeit an. Es war tatsächlich was geboten zu Jahresbeginn: Der Bruchsaler Stadtpokal im Hallenfußball, den der FC Heidelsheim gewann.

Die Schach-Open des SC Untergrombach liefen bereits. Im Faustball trug der TV Bretten sein traditionelles Dreikönigsturnier aus und die Hambrücker Bundesliga-Schützen waren zum Saisonfinale in München gefordert.

