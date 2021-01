Zweite Fußball-Bundesliga

David Otto aus Birkenfeld ist bei neuem Verein Jahn Regensburg voller Tatendrang

Sein Profi-Debüt feierte David Otto mit 18 Jahren in der Fußball-Europa-League bei 1899 Hoffenheim. Es folgte der Wechsel zum 1. FC Heidenheim. Nun will der Birkenfelder seine Ziele in Regensburg weiter verfolgen.