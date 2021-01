Ich habe am Anfang sehr viel Gelächter geerntet, als ich sagte, dass wir so etwas brauchen. Skisport ist ein Individualsport, bei dem der Rennläufer versucht, aus seinen Möglichkeiten das Optimale herauszuholen. Die Argumentation ist häufig: Der Airbag behindert mich in meiner Bewegungsfreiheit. Vielleicht löst er aus, wenn ich ihn gar nicht brauche – was eigentlich ein hirnrissiges Argument ist, weil es Leben retten kann. Der Aufwand, der im Sicherheitsbereich betrieben wird, ist immens hoch – aber das heißt nicht, dass es deshalb keine Stürze mehr gibt. Das weiß auch jeder Rennläufer. Er weiß, was es bedeutet, wenn er an den Start geht und er weiß, weshalb er den Helm aufsetzt.