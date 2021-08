Nach zehn Monaten rollt in den Ligen des Fußballkreises Karlsruhe wieder der Ball. Der Unfalltod von Tino Hodzic überschattet den Anpfiff. In der Kreisliga ist vor allem der FV Malsch hart getroffen.

Wer spielt ganz oben mit, wer muss zittern, wer kann überraschen – all die üblichen Fragen vor einem Saisonstart sind im Fußballkreis noch vor dem Anpfiff der neuen Runde an diesem Wochenende auf schlimmste Weise in den Hintergrund gerückt.

Der Unfalltod von Tino Hodzic hat Spieler und Clubs hart getroffen.

Vom 30 Jahre alten Spielertrainer des TSV Oberweier, der auf dem Weg zum Training bei einem schweren Unfall starb, hatte die Fußballgemeinde vor einer Woche in Hodzics Heimatdorf Malsch Abschied genommen.