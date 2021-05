Die Sportschule im Baden-Badener Ortsteil Steinbach ist vor allem beliebt bei Handballern. Zahlreiche Nationalteams bereiteten sich im idyllischen Rebland in den vergangenen Jahrzehnten auf internationale Turniere vor.

Fußballfelder bester Qualität gibt es auch am Fuße des Ybergs, doch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nutzte diese in jüngerer Vergangenheit nicht. Nach rund 20 Jahren ist in dieser Woche wieder eine DFB-Auswahl zu Gast.

Seit Sonntag und noch bis Samstag bereitet sich die deutsche U16 auf die kommenden Aufgaben vor. „Die Bedingungen sind extrem gut, wir fühlen uns super aufgehoben“, sagt Teammanager Valentin Rudolph.

28 Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs arbeiten unter Anleitung von Cheftrainer Marc-Patrick Meister sowie dessen Assistenten Heiko Westermann und Andreas Beck letztmals als U16.

Zum 1. Juli wechselt der Kader sowie der Trainerstab in die U17, wobei Ex-Profi Beck (übernimmt die U15 des SC Freiburg) dann durch Mario Himsl (Spvgg Unterhaching) ersetzt wird.

Testspiel gegen den KSC-Nachwuchs

Neben den zahlreichen Trainingseinheiten steht an diesem Freitag zum Abschluss noch ein Testspiel gegen die U17 des Zweitligisten Karlsruher SC auf dem Programm – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Lehrgang steht trotz der rückläufigen Corona-Zahlen noch ganz im Zeichen der Pandemie. Täglich werden alle Beteiligten getestet, fast überall wird die Gesichtsmaske getragen, nur auf dem Sportplatz herrscht eine gewisse Normalität.

Meister und Co verschaffen sich in Steinbach einen Überblick, wie die aussichtsreichen Talente die vergangenen Monate ohne Wettbewerbspraxis genutzt haben. Denn seit Ende Oktober 2020 ruht wie in den Amateurligen auch in den Nachwuchs-Bundesligen der Spielbetrieb. Auch DFB-Lehrgänge gab es seitdem nicht. „Die Spieler waren acht Monate nicht bei uns. Um das aufzuholen, sind wir alle gefordert. Wir haben alles außer Zeit“, sagt Meister.

U16 hat EM in Israel als Fernziel

Ab Juli liegt der Fokus dann mit drei weiteren Lehrgängen auf dem Vier-Nationen-Turnier im September, wenn die deutsche Auswahl als Gastgeber auf Israel, Italien und Belgien trifft. Mit Blick auf das große Fernziel, die EM in Israel im Mai 2022, wird es dann im Herbst ernst. In der ersten Runde der Qualifikation (20. bis 26. Oktober) trifft die Meister-Elf in Rumänien auf den Gastgeber sowie Russland und San Marino.

Spätestens dann wird Meister den Leistungsstand seines Teams, das er bisher erst in zwei Länderspielen gegen Dänemark im vergangenen Jahr im Wettbewerb erlebte, besser einschätzen können. „Ich glaube schon, dass ein paar Jungs unheimlich viel drauf haben“, meint der aus Ubstadt-Weiher bei Bruchsal stammende Meister, der inzwischen in Aschaffenburg lebt.

Dass die Nachwuchsteams bald in den Verantwortungsbereich des neuen Bundestrainers fallen, begrüßt Meister. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Hansi Flick und interpretiere das als großes Interesse an unserer Arbeit.“

Meister hat gute Erinnerungen an Steinbach

Die Entwicklung beim Karlsruher SC, wo der 40-Jährige im Jahr 2017 vor und nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga für einige Monate als Cheftrainer tätig war, verfolgt er mit Wohlwollen.

Sein Ex-Club nehme eine tolle Entwicklung, auch abseits des Platzes, berichtet Meister von seinem jüngsten Besuch auf der Wildpark-Baustelle.

Gute Erinnerungen hat Meister indes an die Sportschule Steinbach. Dort machte er 2004 seine Trainer-A-Lizenz – zusammen mit bekannten Ex-Profis wie Bernhard Trares und Bernd Hollerbach.