Konsole statt Rasen

DFB-Pokal im eSport: Virtueller Fußball kommt in die Wohnzimmer

Weil der Fußball im Amateurbereich ruht, können sich Vereinsspieler an diesem Donnerstag an den Konsolen mit anderen messen und sich für den Fifa 21 DFB-ePokal im Februar qualifizieren, an dem die besten eSportler aus ganz Deutschland teilnehmen.