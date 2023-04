Ein Platzverweis und seine Geschichte

Die fliegende Rote Karte

Im Herbst 1986 stellte Edgar Mai den Vorstopper des FC Weiher, Jürgen Schlieter, vom Platz. Der schmiss dem Schiri die Rote Karte erzürnt entgegen. Beide kamen so mal groß raus - in der „Bild am Sonntag“.