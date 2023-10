Die Jagd nach Toren lässt Simon Revfi einfach nicht los

Mit zwei Elfmetern und einem Kopfballtor zeichnete Simon Revfi (36) am vergangenen Samstag sozusagen alleinverantwortlich für den 3:0-Sieg des Landesligisten FV Ettlingenweier gegen den auch nach zehn Spielen noch sieglosen VfB Knielingen. Mehr als drei Tore in einem Pflichtspiel – steht das auch in Revfis fußballerischen Vita? „Ich glaube einmal vier - mit dem FV Malsch in Nöttingen“, erinnert er sich nur vage.

Mit dem FC Nöttingen in der Oberliga

Es muss also vor 2008 gewesen – auf jeden Fall mindestens 15 Jahre her. Denn für die Saison 2008/09 holte ihn der FC Nöttingen in die Oberliga. Schließlich war Simon mit dem FVM 2006 Kreispokalsieger geworden und als Kreisliga-Torschützenkönig (28 Treffer) in die Landesliga aufgestiegen. 2007 wurde er auch eine Klasse höher Torschützenkönig. Eine langwierige Knieverletzung verhinderte jedoch, dass er sich beim FCN und in der höchsten baden-württembergischen Liga festspielte.

Seite 2009 zurück beim FV Ettlingenweier

Deshalb trägt der Wirtschaftsprüfer seit 2009 wieder das Trikot seines Heimatvereins FVE, zu dessen sportlichen Erfolgen er maßgeblich beitragen konnte. Erneut als bester Torschütze der Kreisliga (29 Treffer) verhalf er dem FVE 2013 zum Aufstieg in die Landesliga, sowie zu den Kreispokalsiegen 2013 und 2014.

Viele Angebote abgelehnt

„Natürlich gab es deshalb immer mal wieder – auch sehr interessante – Angebote, den Verein zu wechseln und es vielleicht noch einmal höherklassig zu probieren“, blickt Simon auf seine bisherige und immer noch torreiche Laufbahn zurück. „Aber wir sind beim FVE ein richtiger Freundeskreis, mit etlichen Spielern aus gemeinsamen Zeiten in der Jugend. Für die und mich ist es einfach wichtig, mit Jungs zusammenzuspielen, die man gern hat, gut leiden kann, mit denen man sich versteht.“

Ein Ü32-Team beim FVE auf die Beine gestellt

Das führte über die aktuelle Landesliga-Mannschaft hinaus dazu, dass beim FVE ein Ü32-Team auf die Beine gestellt wurde, unter anderem mit Revfis Kumpels Mario Kaufmann und Andreas Jösel, das sich über den Gewinn zunächst der badischen und dann auch süddeutschen Meisterschaft für die Endrunde des DFB-Ü32-Cups in Berlin qualifiziert hat. Mitte Oktober spielen fünf Mannschaften – jeder gegen jeden - an zwei Tagen in vier Spielen von jeweils zweimal 20 Minuten den neuen deutschen Ü32-Meister aus. „Auf und neben dem Platz“, sagt Simon Revfi, der beim FVE inzwischen auf der Sechs spielt, „das wird natürlich ein Highlight für uns.“