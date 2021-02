In der Eishockey-Regionalliga wird weiterhin nicht gespielt. Doch selbst wenn es weitergehen sollte, stehen die Pforzheimer Bisons vor einem ziemlich exklusiven Problem.

Nach wie vor ist die Saison in der Eishockey-Regionalliga – genau wie in so vielen anderen Sportarten – nicht abgebrochen.

Der Dachverband DEB hofft nach wie vor besonders für den Nachwuchs darauf, noch in dieser Saison in den Trainings- und eventuell sogar in den Wettkampfbetrieb zurückzukehren.

Weil der Eissportverband Baden-Württemberg diesem Kurs folgt, schlägt sich dieses Vorgehen auch auf die Aktiven nieder.