Es ist schon etliche Wochen her, dass Tobias Nuffer, Abteilungsleiter des Eishockey-Regionalligisten 1. CfR Pforzheim, mit den einzelnen Teams in der Eishalle stand. Das wird vorerst auch so bleiben – denn die St.-Maur-Halle wird zum Impfzentrum. Wie kann es für die Bisons nun weitergehen?

Am Dienstag war die Welt bei der Eissport-Abteilung des 1. CfR Pforzheim noch in Ordnung. Abteilungsleiter Tobias Nuffer berichtete von der aktuellen Situation.

Darüber, dass er froh ist, den Aufstieg in die Regionalliga wahrgenommen und gewagt zu haben. Darüber, dass die Fans dem Verein treu zur Seite stehen und die Halle auch in Pandemie-Zeiten unter den Hygieneauflagen gefüllt haben. Darüber, dass es seiner Abteilung finanziell gut gehe, weil man von Beginn an mit Auflagen geplant hatte – und das auch für die nächste Saison so handhaben wird.

Gemeinsam mit dem neuen stellvertretenden Abteilungsleiter Benjamin Frick sowie Headcoach John Kraiss und seinem Co-Trainer Michael Glück, die kurz zuvor ihre Verträge verlängert hatten, sollte am Kader für die kommende Runde gebastelt werden.