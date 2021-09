Immer am Ball

Fabien-Christin Schwagierek lächelt. Eigentlich macht sie das die ganze Zeit – vor allem dann, wenn sie über das spricht, was sie liebt: das Golfen. Morgens, sagt sie, spielt sie am liebsten eine Runde. Die Stille, die Natur – das kann sie dann am meisten genießen.

„Die Abende sind eigentlich immer mit Training verplant“, erklärt die 16-Jährige, während sie am Dienstagmittag über das Grün auf dem Karlshäuser Hof Golf Pforzheim in Ölbronn-Dürrn läuft.

Seit sie acht Jahre alt ist, spielt die Pforzheimerin auf der Anlage Golf. Zwei Jahre zuvor hatte sie den Schläger zum ersten Mal in die Hand genommen. Mittlerweile zählt Schwagierek bundesweit zu den Besten ihrer Altersklasse. Das hat sie mit dem sechsten Platz bei der deutschen Meisterschaft der AK 16 in Travemünde eindrucksvoll unter Beweis gestellt.