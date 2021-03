Umkämpfte Spitzenposition

Favorisiertes Duo wird in der Fußball-Kreisliga A Süd den Erwartungen gerecht

Experten haben in der Fußball-Kreisliga A Süd den SV Sasbachwalden und den VfR Achern vor der Saison in den engeren Kreis der Titelfavoriten aufgenommen. Sie behalten recht: Das Duo hat sich an schon etwas vom Verfolgerfeld abgesetzt.