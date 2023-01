Winter-Check

FC Friedrichstal rüstet sich mit langer Vorbereitung für den Klassenkampf

Platz elf ist trügerisch für den FC Friedrichstal, denn der Abstand nach unten ist klein. Für den Fußball-Verbandsligist gehe es also in der Restrunde ab Ende Februar in erster Linie um den Klassenverbleib - Coach Nicolas Schmidt hat dafür einen Plan.