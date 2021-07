Der FC Nöttingen gehört in der Fußball-Oberliga quasi zum Inventar. Zudem trumpft der Dorfverein regelmäßig im Pokal auf. Doch wo kommt der FCN her? Wer steht auf dem Platz? Und wann wird gespielt? Alle Infos gibt’s im Überblick.

Die Zeit der Testspiele und kräftezehrenden Vorbereitung ist vorbei. Endlich, mag sich so mancher FCN-Kicker denken. Die Oberliga-Saison 2021/22 beginnt für den FC Nöttingen am Samstag, 7. August (15.30 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den SSV Reutlingen.

Generell ist es die 44. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg – die 14. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der FC Nöttingen gehört seit 2002 der Oberliga an. Zweimal gelang der Aufstieg in die Regionalliga.

Viermal stand der FCN zudem in der ersten Runde des DFB-Pokals. Gegner waren Hannover 96, der FC Schalke 04, der FC Bayern München und der VfL Bochum.

Verein FC Nöttingen Liga Fußball-Oberliga Baden-Württemberg Gründung 2. Juli 1957 Vorsitzender Dirk Steidl Trainer Marcus Wenninger Spielstätte Kleiner-Arena

FC Nöttingen: Kader und Trainer der Oberliga-Saison 2021/22

Erst seit dem Sommer 2020 steht Marcus Wenninger beim FC Nöttingen als Trainer in der Verantwortung. Nach der Ära Michael Wittwer, der 2000/01 zunächst als Spieler zum FCN gekommen war und später – nach dem Wechsel zum KSC – das Traineramt von 2010/11 bis 2016 übernahm und letztmals von 2018 an bis zum coronabedingten Abbruch im Frühjahr 2020 inne hatte, fand Wenninger keine kleinen Fußstapfen vor.

Doch er äußerte sich früh bereit, die Neuausrichtung gemeinsam mit FCN-Boss Dirk Steidl vorantreiben zu wollen. Wenninger, der die A-Lizenz besitzt und der in Nöttingen von Reinhard Schenker unterstützt wird, war lange Zeit beim SGV Freiberg (2004-2011) tätig. Er kennt daher die Oberliga und mit ihr viele Spieler und Entscheidungsträger anderer Clubs.

Spieler des FC Nöttingen

Tor: Robin Kraski, Andreas Dups, Xaver Pendinger.

Abwehr: Holger Fuchs, Ion Paul Fratea, Mario Bilger, Timo Brenner, Marlon Radel, David Trivunić, Mustafa Uslu, Kevin Sollorz, Benedikt Fassler, William Heers.

Mittelfeld: Tolga Ulusoy, Simon Kranitz, Riccardo Di Piazza, Mathias Schäfer, Nill Hauser, Andreas Schiler.

Angriff: Jimmy Marton, Ernesto De Santis, Niklas Hecht-Zirpel, Eray Gür, Niko Dobros.

Trainerteam

Cheftrainer: Marcus Wenninger.

Co-Trainer: Reinhard Schenker.

Athletik-Trainer: Chris Gerhardt.

Torwart-Trainerin: Tanja Bacher.

Die Vereinsfarben sind Lila-Weiß. Und in der Regel spielt der FC Nöttingen komplett in lilafarbenen Trikots, passend zum Veilchen-Logo des Clubs. Auswärts sind die Trikots nahezu komplett weiß, mit wenigen lilafarbenen Elementen. Auch das Ausweichtrikot in orange beinhaltet lilafarbene Elemente.

Transfers beim FC Nöttingen: Überblick über Neuzugänge und Abgänge

Der FC Nöttingen arbeitet weiter und in kleinen Schritten am Umbruch, behält stets die Mischung aus jung und erfahren im Auge. Die Vereinsverantwortlichen wissen, dass die routinierten Stammkräfte wie Mario Bilger, Timo Brenner oder Holger Fuchs zwar einerseits im besten Fußballer-Alter sind, ihre Knochen aber nicht ewig werden hinhalten können und wollen.

Schließlich wird auch in der Oberliga das Spiel Jahr für Jahr schneller und athletischer. Beim Einbauen von jungen, hungrigen Spielern vergisst man beim FCN dabei nie den Blick in die eigenen Reihen – sei es in die der in der Landesliga spielenden U23 oder in die Reihen der erfolgreichen A-Jugend.

Zugänge: Niko Dobros (Stuttgarter Kickers), Benedikt Fassler (FC Nöttingen U23), Nill Hauser (SGV Freiberg U19), William Heers (ATSV Muschelbach), Jimmy Marton (FC Astoria Walldorf), Xaver Pendinger (SSV Reutlingen), David Trivunić (Karlsruher SC).

Abgänge: Daniel Elfadli (VfR Aalen), Calvin Fuchs (SV Langensteinbach), Christian Heinrich (Ziel unbekannt), Marco Manduzio (FC Astoria Walldorf), Leutrim Neziraj (TuS Bilfingen), Cemal Durmus (SV Oberachern).

Spielplan und Ergebnisse des FC Nöttingen in der Oberliga 2021/22

Hinrunde des FC Nöttingen

1. Spieltag: FCN – SSV Reutlingen, 7. August (15.30 Uhr), Kleiner-Arena.

2. Spieltag: TSG Backnang – FCN, 14. August (14 Uhr), Etzwiesenstadion.

3. Spieltag: FCN – FV Ravensburg, 21. August (15.30 Uhr), Kleiner-Arena.

4. Spieltag: FC Villingen – FCN, 28. August (15.30 Uhr), MS Technologie-Arena.

5. Spieltag: FCN – SV Linx, 1. September (19 Uhr), Kleiner-Arena.

6. Spieltag: 1. FC Rielasingen-Arlen – FCN, 5. September (15 Uhr), Talwiese.

7. Spieltag: FCN – Neckarsulmer Sport-Union, 10. September (19 Uhr), Kleiner-Arena.

8. Spieltag: 1. CfR Pforzheim – FCN, 15. September (18.30 Uhr), Stadion im Brötzinger Tal.

9. Spieltag: FCN – Freiburger FC, 18. September (15.30 Uhr), Kleiner-Arena.

10. Spieltag: TSV Ilshofen – FCN, 25. September (14 Uhr), Sportplatz an der Aspacher Straße.

11. Spieltag: FCN – 1. FC Bruchsal, 1. Oktober (19 Uhr), Kleiner-Arena.

12. Spieltag: FSV Bissingen – FCN, 8. Oktober (19 Uhr), Sportgelände am Bruchwald.

13. Spieltag: FCN – 1. Göppinger SV, 16. Oktober (15.30 Uhr), Kleiner-Arena.

14. Spieltag: FV Lörrach-Brombach – FCN, 24. Oktober (15 Uhr), Sportpark Grütt.

15. Spieltag: Spfr Dorfmerkingen – FCN, 30. Oktober (14 Uhr), Röser-Arena.

16. Spieltag: FCN – SV Oberachern, 5. November (19 Uhr), Kleiner-Arena.

17. Spieltag: SV Stuttgarter Kickers – FCN, 13. November, 14 Uhr), Gazi-Stadion auf der Waldau.

18. Spieltag: FCN – FC Astoria Walldorf II, 19. November, 19 Uhr), Kleiner-Arena.

19. Spieltag: SGV Freiberg – FCN, 27. November, 14 Uhr, Wasenstadion.

Rückrunde: Spiele des FC Nöttingen

20. Spieltag: SSV Reutlingen – FCN, 4. Dezember, 14 Uhr, Stadion an der Kreuzeiche.

21. Spieltag: FCN – TSG Backnang, 11. Dezember, 14 Uhr, Kleiner-Arena.

22. Spieltag: FV Ravensburg – FCN, 26. Februar, 14 Uhr, C-Team-Arena.

23. Spieltag: FCN – FC Villingen, 5. März, 15.30 Uhr, Kleiner-Arena.

24. Spieltag: SV Linx – FCN, 12. März, 15.30 Uhr, Hans-Weber-Stadion.

25. Spieltag: FCN – 1. FC Rielasingen-Arlen, 19. März, 15.30 Uhr, Kleiner-Arena.

26. Spieltag: Neckarsulmer Sport-Union – FCN, 26. März, 14 Uhr, Stadion am Sportzentrum Pichterich.

27. Spieltag: FCN – 1. CfR Pforzheim, 1. April, 19 Uhr, Kleiner-Arena.

28. Spieltag: Freiburger FC – FCN, 9. April, 14.30 Uhr, Contempo-Stadion.

29. Spieltag: FCN – TSV Ilshofen, 14. April, 18 Uhr, Kleiner-Arena.

30. Spieltag: 1. FC Bruchsal – FCN, 18. April, 15.30 Uhr, Städtisches Stadion.

31. Spieltag: FCN – FSV Bissingen, 22. April, 19 Uhr, Kleiner-Arena.

32. Spieltag: 1. Göppinger SV – FCN, 27. April, 18.30 Uhr, Stadion Hohenstaufenstraße.

33. Spieltag: FCN – FV Lörrach-Brombach, 30. April, 15.30 Uhr, Kleiner-Arena.

34. Spieltag: FCN – Spfr. Dorfmerkingen, 7. Mai, 15.30 Uhr, Kleiner-Arena.

35. Spieltag: SV Oberachern – FCN, 14. Mai, 15.30 Uhr, Sportplatz am Waldsee.

36. Spieltag: FCN – SV Stuttgarter Kickers, 21. Mai, 15.30 Uhr, Kleiner-Arena.

37. Spieltag: FC Astoria Walldorf II – FCN, 28. Mai, 15.30 Uhr, Waldstadion.

38. Spieltag: FCN – SGV Freiberg, 4. Juni, 15.30 Uhr, Kleiner-Arena.

Tickets für die Heimspiele des FC Nöttingen können online im Ticketshop des FCN erworben werden. Auch vor Ort werden Eintrittskarten verkauft.

Oberliga-Saison 2021/22: So läuft es aktuell für den FC Nöttingen

Niemand weiß und wird je erfahren, wie die vergangene und coronabedingt abgebrochene Saison 2020/21 für den FC Nöttingen am Ende ausgegangen wäre. Nach elf Spieltagen lagen die Remchinger, die obendrein zwei Partien weniger ausgetragen hatten als der damalige Tabellenzweite Stuttgarter Kickers, verheißungsvoll auf Platz fünf.

Vorne mitmischen wollen die Nöttinger auch in der Saison 2021/22 wieder. Doch dazu bedarf es vor allem eines: Konstanz. „Wir wissen, was wir imstande sind zu leisten. Aber die große Kunst ist, solche Leistungen immer wieder konstant auf den Platz zu bringen“, betonte FCN-Trainer Marcus Wenninger zuletzt nach dem 3:0-Erfolg im Testspiel gegen den Regionalligisten VfR Aalen.

Die Vorbereitung und vor allem das Zusammenspiel werden – positive Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen hin oder her – noch einige Zeit in Anspruch nehmen und sich bis in die ersten Spiele in der Saison hineinziehen. Ein großer Vorteil des FC Nöttingen ist Jahr für Jahr, dass der Kader größtenteils zusammenbleibt. So auch diesmal.

Rund um die Routiniers Timo Brenner (seit 2009 in Nöttingen), Holger Fuchs (2010) und Mario Bilger (2011) ist mit weiteren „treuen Seelen“ wie Keeper Andreas Dups (2015), Eray Gür (erstmals 2015 nach Nöttingen gekommen) und Ernesto De Santis (2017), die alle das familiäre Umfeld zu schätzen wissen, längst eine Achse entstanden, auf die man sich – ebenso wie auf die besonderen Qualitäten von Niklas Hecht-Zirpel – verlassen kann.

Hier rangiert der FC Nöttingen aktuell in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg.

Kleiner-Arena in Remchingen: Die Heimspielstätte des FCN

Spielstätte Kleiner-Arena Adresse Gleiwitzer Straße 28, 75196 Remchingen Kapazität 2.500 Zuschauer

Viele große Erfolge feierte der FC Nöttingen zunächst im Panoramastadion, in dem der Verein auch zu Regionalliga-Zeiten so manchem Gegner das Leben schwer machte. Das Stadion liegt inmitten eines Wohngebietes, weitere Plätze befinden sich oberhalb, im Härter-Sportpark.

Ende Mai 2018 wurde aus dem Panoramastadion die Kleiner-Arena. In dieser wurde im Zuge einiger Umbauarbeiten, unter anderem wurde ein neuer Rasen eingesät, auch die 6,5x3,5 Meter große LED-Leinwand aufgestellt.

Blick in die Geschichte: Historie des FC Nöttingen

Dem Ball wurde in Nöttingen schon früh, so rund um das Jahr 1910, hinterhergejagt. Der Erste Weltkrieg brachte den von Germania Nöttingen eingeschlagenen Kurs vorerst zum Stillstand. Aber eben nur vorerst. Am 2. Juli 1957, das ist den Nöttinger Chroniken zu entnehmen, gründeten 34 leidenschaftliche Fußballer im Gasthaus „Zum Löwen“ den heutigen FC Nöttingen.

Als erster Vorsitzender wurde Heinz Siebler notiert. Gespielt wurde damals noch in den Vereinsfarben schwarz und weiß. Allerdings dauerte es einige Zeit, bis der FCN ein eigenes Spielfeld hatten. Bis dahin wurde bei Alemannia Wilferdingen gegen den Ball getreten.

Größte Erfolge des FC Nöttingen

1996: Aufstieg in Fußball-Landesliga Mittelbaden

1997: Aufstieg in die Verbandsliga

2002: Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg

2004: Aufstieg in die Regionalliga Süd

2012: Badischer Pokalsieger

2012: 1. DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Hannover 96

2013: 1. DFB-Pokal-Hauptrunde gegen FC Schalke 04

2014: Aufstieg in die Regionalliga Südwest

2015: Badischer Pokalsieger

2015: 1. DFB-Pokal-Hauptrunde gegen FC Bayern München

2016: Aufstieg in die Regionalliga Südwest

2017: 1. DFB-Pokal-Hauptrunde gegen VfL Bochum

Saison-Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre

2010/11: Oberliga Baden-Württemberg (2. Platz, 80:40 Tore, 78 Punkte).

2011/12: Oberliga Baden-Württemberg (6. Platz, 63:43, 53).

2012/13: Oberliga Baden-Württemberg (4. Platz, 58:33, 60).

2013/14: Oberliga Baden-Württemberg (3. Platz, 77:46, 65).

2014/15: Regionalliga Südwest (15. Platz, 50:67, 37).

2015/16: Oberliga Baden-Württemberg (2. Platz, 87:50, 68).

2016/17: Regionalliga Südwest (19. Platz, 43:91, 28).

2017/18: Oberliga Baden-Württemberg (5. Platz, 61:51, 58).

2018/19: Oberliga Baden-Württemberg (4. Platz, 70:48, 59).

2019/20: Oberliga Baden-Württemberg (12. Platz, 34:44, 27 – Saisonabbruch nach 21 Spielen, Wertung nach Quotientenregelung).

2020/21: Oberliga Baden-Württemberg (5. Platz, 25:16, 23. – Saisonabbruch und Annullierung).

Weitere Sportarten im Verein

Tischtennis: Von 1969 an entwickelte sich die Tischtennisabteilung des TV Nöttingen, die inzwischen als SG Wilferdingen/Nöttingen an den Start geht. Die Spiele werden entweder in der Turnhalle in Wilferdingen oder in der Panoramahalle in Nöttingen ausgetragen.

Basketball: 2012 wurde die Basketballabteilung des 1981 ins Leben gerufenen Vereins Grüner Stern Keltern in den FC Nöttingen eingegliedert. 2015 wurde der Name, mit Blick auf den Sponsor, in Rutronik Stars Keltern geändert. Die Bundesliga-Basketballerinnen zählen in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) längst zu den Top-Teams, gewannen in den vergangenen Jahren zweimal die deutsche Meisterschaft und den deutschen Pokal.