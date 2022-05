Finaler Erfolg: Meister Baden Volleys verabschiedet sich mit Sieg

Mit dem 22. Sieg haben sich die Baden Volleys des SSC Karlsruhe aus der Saison verabschiedet. Im Nachholspiel beim TV/DJK Hammelburg kam der Meister am Samstagabend zu einem klaren 3:0 (25:19, 25:16, 25:17). Am vorangegangenen Wochenende hatten die Karlsruher ihre Titelpremiere in der Zweiten Volleyball-Bundesliga Süd perfekt gemacht.

„Das war ein guter Abschluss“, sagte Cheftrainer Antonio Bonelli, „aber gegen dezimierte Hammelburger auch eine Pflichtaufgabe für uns“. Nach einer langen Saison schickt Bonelli seine Spieler nun in eine rund zweimonatige Pause.

Abschlusstabelle unterstreicht Dominanz der Baden Volleys

Die Abschlusstabelle unterstreicht derweil die Dominanz der Karlsruher: Der TSV Mimmenhausen liegt als Zweitplatzierter neun Punkte hintendran, die FT Freiburg, der SV Schwaig und Hammelburg liegen zwölf beziehungsweise 13 Zähler zurück.

68 von 78 möglichen Sätzen sicherten sich die Volleys, den 22 Siegen stehen nur vier Niederlagen gegenüber. Wobei: Die vierte kassierten die Badener nur am grünen Tisch, da sie ihre bedeutungslose gewordene Nachholpartie in Absprache mit Gegner Youngstars Friedrichshafen am Sonntag nach der Meisterfeier nicht austrugen.

14-mal gewannen die Karlsruher mit 3:0

Der finale Erfolg in Hammelburg war nicht nur 14. Sieg mit 3:0, sondern ergänzte auch die Reihe der Erfolge gegen die Mitfavoriten, die in den Spitzenspielen oftmals sogar geradezu deklassiert worden waren von den Karlsruhern.

Vor allem bei den 3:0-Heimsiegen über Mimmenhausen und Hammelburg beeindruckte die Mannschaft um Zweitliga-Topspieler Jens Sandmeier, der jetzt in Hammelburg seine neunte Goldmedaille als bester Spieler der Partie einheimste. Aus dem Kreis der Verfolger schaffte es nur die FT Freiburg in ihrem Heimspiel, die Karlsruher mal zu bezwingen und verhinderte Anfang April so eine noch frühere Meisterfeier.

Ihr Aufstiegsrecht in die Erste Liga nimmt der SSC nicht wahr. Strukturell wie finanziell sehen sich die Volleys noch nicht ausreichend gewappnet. Angestrebt wird der Sprung ins Volleyball-Oberhaus aber in der kommenden Saison.