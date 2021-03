Footballer der Pforzheim Wilddogs stehen wieder auf dem Platz – zumindest einmalig

Es waren wahrlich keine Wohlfühl-Bedingungen am Dienstagabend der vergangenen Woche: Nasskalte 4 Grad verbreiteten mehr herbstlichen Charme als frühlingshafte Stimmung unter dem Flutlicht der Sportanlage am Riebergle in Pforzheim. Immerhin, der starke Niederschlag verwandelte sich pünktlich gegen 19.30 Uhr in schwachen Nieselregen. Gemütlich war es deshalb noch lange nicht.

Gähnende Leere und Totenstille, die man angesichts dieser Voraussetzungen inmitten einer Pandemie wohl erwarten würde, waren allerdings weit weg. 38 junge Männer konnten es kaum erwarten, die Anlage zu betreten, nachdem sie wochenlang auf diesen Tag hingefiebert hatten.

Die American Footballer der Pforzheim Wilddogs sind zurück im Training, in Kleingruppen von zehn Personen, zumindest für diesen einen Tag, an dem die 7-Tage-Inzidenz in Pforzheim es noch zugelassen hat. Die Bedingungen aber sind so oder so neue – auch mit Blick auf die anstehende Regionalliga-Saison.