Nach Vorstoß in den Niederlanden

Frauen im Amateurfußball der Männer – wäre das auch in Deutschland eine Option?

Es ist ein absolutes Novum: In den Niederlanden dürfen ab der kommenden Saison Frauen auch in den A-Mannschaften der Männer im Amateurfußball auflaufen. Auch in der Region wird das Thema kontrovers diskutiert.