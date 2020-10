Frauenteam des KSC will raus aus dem Schatten der Männer

Die Fußballerinnen des KSC stehen normalerweise im Schatten der Männer. Doch durch den Regionalliga-Aufstieg und einen starken Saisonstart hat das Team an Aufmerksamkeit gewonnen. Da kommt das Duell mit einem Bundesligisten gerade recht.

Pokal-Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag

Dass am kommenden Samstag im Wildpark ein großer Name aufschlägt, hat für die Spielerinnen des Karlsruher SC in diesen Tagen auch abseits des Trainingsplatzes Konsequenzen. Zweimal müssen Kapitänin Selina Häfele und ihre Teamkolleginnen zum Corona-Test antreten, bevor sie den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Pokal-Duell empfangen dürfen.

Das Prozedere, das ihnen in der drittklassigen Regionalliga sonst erspart bleibt, nehmen die Karlsruherinnen gerne in Kauf, schließlich dürfen sie sich nicht alle Tage mit einem Spitzenvertreter der Branche messen.