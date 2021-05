Wer wissen möchte, warum der SV Mörsch in südbadischen Fußballligen mitspielt, muss weit zurückblicken. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg kickte der SVM in Nordbaden, dann veränderte ein legendäres Spiel ohne Mörscher Beteiligung alles.

Fußball in Baden

Die Vereinsgelände vom TV Mörsch und SV Mörsch liegen nur rund zwei Kilometer voneinander entfernt. Um ein offizielles Pflichtspiel gegeneinander zu absolvieren, müssten die beiden Fußballclubs aus Rheinstetten südlich von Karlsruhe allerdings mindestens die Oberliga oder (noch unwahrscheinlicher) den DFB-Pokal erreichen.

Hintergrund ist, dass der TV Mörsch (aktuell in der Kreisklasse A2) dem Fußballkreis Karlsruhe und somit dem nordbadischen Verband angehört. Der SV Mörsch (Landesliga 1 Südbaden) spielt dagegen im Bezirk Baden-Baden und war in den vergangenen Jahren auch lange in Südbadens Verbandsliga präsent.

Doch warum eigentlich? Die Antwort auf diese Frage liegt weit zurück und hat zunächst gar nichts mit den Mörschern zu tun.