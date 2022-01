Zwischenbilanz

VfB Bühl und SV Sinzheim mischen in der Tabelle der Fußball-Landesliga oben mit

Acht Mannschaften vertreten den Fußballbezirk Baden-Baden in der Saison 2021/22 in der Landesliga. Am besten schnitten in der Hinrunde der SV Sinzheim und der VfB Bühl ab. Eine Zwischenbilanz.