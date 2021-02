Bilanz macht kaum Hoffnung

Abgeschlagenes Schlusslicht TSV Loffenau droht der Abstieg aus der Fußball-Landesliga

Der TSV Loffenau macht in der Fußball-Landesliga schwierige Zeiten durch. Der mit viel Ehrgeiz gestartete neue Spielertrainer Sven Huber liegt mit seinem Team abgeschlagen am Tabellenende. Es droht der Abstieg in die Bezirksliga.