Fußball-Oberliga: Gleich mehrere Teams schielen in Richtung Spitze

Die kräftezehrende Vorbereitung ist vorbei. Am Freitag starten die ersten Fußball-Oberligisten in die neue Spielzeit, die Spannung verspricht.

Mit dem Anpfiff der Partie des FV Ravensburg gegen die SG Sonnenhof Großaspach wird am Freitag (18 Uhr) die neue Saison in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg eröffnet. Außerdem stehen eine halbe Stunde später das Spiel des FC Holzhausen gegen den FC Nöttingen sowie um 19 Uhr die Begegnung des 1. Göppinger SV gegen den SV Oberachern an.

Fußball-Oberliga geht in die 46. Spielzeit

Die anderen Oberligisten, darunter der 1. CfR Pforzheim und der ATSV Mutschelbach, kämpfen am Samstag und Sonntag um die ersten Punkte der insgesamt 46. Spielzeit. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen rund um den Start in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse.

Wie viele Teams gehören 2023/24 der Fußball-Oberliga an? Und wer sind die neuen Gesichter?

18 Mannschaften kämpfen in der neuen Spielzeit um Punkte. Aus der Regionalliga Südwest ist kein Verein abgestiegen. Dafür ist vier Fußball-Verbandsligisten der Sprung in Deutschlands fünfthöchste Spielklasse gelungen: dem FC Denzlingen aus Südbaden, dem VfR Mannheim aus Nordbaden sowie den württembergischen Vertretern TSV Essingen und 1. FC Normannia Gmünd, der sich in den Aufstiegsspielen durchsetzen konnte.

Was sind die Eckdaten der Saison?

Insgesamt stehen 34 Spieltage mit Hin- und Rückrunde an. Die letzten Spiele des Jahres sollen am 2. Dezember angepfiffen werden, ehe es am 2. März 2024 weitergeht. Der 34. Spieltag ist für 1. Juni 2024 angesetzt. Wenige Tage später geht es für den Zweitplatzierten mit den Aufstiegsspielen zur Regionalliga weiter. Das erste Derby zwischen dem 1. CfR Pforzheim und dem FC Nöttingen steigt am Dienstag, 3. Oktober (14 Uhr), zunächst in der Kramski-Arena. Das Rückspiel in der Nöttinger Kleiner-Arena ist für Freitag, 19. April 2024 (19 Uhr), vorgesehen.

Wie sieht der Spielmodus aus?

Ähnlich wie in der Vorsaison. Will heißen: Der Meister der Oberliga steigt direkt in die Regionalliga Südwest auf, der Zweite hat die Chance, über Aufstiegsspiele gegen den Vizemeister des Hessischen Fußball-Verbandes und den des Fußball-Regional-Verbandes aufzusteigen. Wie viele Teams absteigen, hängt in erster Linie damit zusammen, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga Südwest runter müssen und ob der Zweite der Oberliga Württemberg in der Relegation ebenfalls den Aufstieg in Liga vier schafft. Im schlimmsten Fall könnten sechs Vereine von der Ober- in die Verbandsliga absteigen, im besten Fall zwei. Vergangene Saison erwischte es im Freiburger FC, der Sport-Union Neckarsulm und dem 1. FC Rielasingen-Arlen drei Vereine.

Wer sind die Aufstiegsanwärter?